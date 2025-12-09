台湾の頼清徳総統【台北共同】台湾の頼清徳総統は9日、青森県沖で発生した大きな地震について「いつでも必要な支援を行う」と表明した。X（旧ツイッター）に日本語で投稿した。「一日も早い日常生活の再開をお祈りします」とも記した。頼氏は「台湾と日本は災害があるたびに支え合ってきた」と強調した。