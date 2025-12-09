多摩川ボートの5日間開催「第36回日本モーターボート選手会会長賞」は、9日に前検日作業が行われた。初日12R「ドリーム戦」のメンバーにも選出されている中山雄太（41＝愛知）が、今シリーズでは実績上位の52号機を手にした。前々回の乙津康志、前回の原加央理がシリーズ未勝利に終わったものの、パワーを秘めている注目機に「叩きたいペラの形があって試運転はできなかったけど、叩いた特訓は行き足に雰囲気があった」とニッ