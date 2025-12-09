千葉テレビ（チバテレ）は9日、13日にフクダ電子アリーナで行われる、明治安田J1昇格プレーオフ2025決勝・ジェフユナイテッド市原・千葉対徳島ヴォルティス戦を、同日午後1時からミライチャンネル（第2チャンネル）で生中継すると発表した。ゲスト解説は、08年12月6日のJ1最終節FC東京戦に後半29分からの4発で4−2と逆転勝ちし、J1残留を決めた“フクアリの奇跡”を成し遂げた1人、OBの元日本代表FW巻誠一郎氏（45）が務める。プレ