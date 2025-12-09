青森県で最大震度6強の地震が発生し、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表された事を受け、国民生活センターは9日、災害に便乗した悪質商法について注意喚起した。災害時には、「火災保険を使って自己負担なく住宅の修理ができる」「保険金が使える」などと勧誘する手口について、全国の消費生活センター等に相談が寄せられるという。これまでに寄せられた相談では、地震後に「屋根の点検をする」と業者から訪問を受け、屋根