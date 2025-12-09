漫才師のオール巨人（74）が9日、X（旧ツイッター）を更新。相方のオール阪神（68）とともに体調が万全でないことを伝えた。「寒さのせいか、腕と首の調子が悪いです。それより阪神ちゃんが金曜日から体調を崩しまして…オムツの世話になってます。舞台では何故か普通に漫才やれるんですわ。2日で3キロ痩せたって。病人コンビですが頑張ってます。皆さんも体調には気を付けて下さいね」と現状を明かした。このポストに対し「阪神さ