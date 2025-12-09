セブン-イレブンは2025年12月2日から「ちいかわ」との冬コラボキャンペーンを開催中。作中の食べ物を再現した15品や、オリジナルグッズが当たる抽選、限定ケーキなど盛りだくさんの内容です。ちいかわコラボなんて激アツ...！●作中に登場する食べ物をイメージしたコラボ商品・ミートボールごはんおむすびちいかわたちが食べていたおにぎりを再現。ミートボール入りで食べ応え抜群です。値段は181円。・バターのせ焼きおにぎりちい