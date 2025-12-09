○経済統計・イベントなど ００：００米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数 ０８：５０日・国内企業物価指数 １０：３０中・消費者物価指数 １０：３０中・生産者物価指数 ２１：００米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ※タイ市場が休場 ○決算発表・新規上場など 決算発表：ベステラ，大盛工業，リベラウェア，くら寿司，テンポスＨＤ，サトウ食品，神島化，ユークス，トビラ