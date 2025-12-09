アップコンがこの日の取引終了後、民間工事に関する大型案件を受注したと発表した。受注したのは沈下修正工事で受注金額は１億５００万円。来年３月の施工完了を予定している。なお、２６年１月期第４四半期及び２７年１月期第１四半期に売り上げ計上する予定だが、業績への影響は精査中としている。 出所：MINKABU PRESS