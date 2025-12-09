（嘉義中央社）南部・嘉義県政府は8日、県内で来年開催する台湾ランタンフェスティバル（台湾灯会）のPR記者会見を開き、日本のゲーム大手、任天堂とコラボレーションし「スーパーマリオ」をテーマとする2ヘクタールのブースを設置すると発表した。台湾灯会は旧正月（春節、来年は2月17日）を締めくくる恒例行事。各県市が持ち回りで交通部観光署（観光庁）と開催する。今年は北部・桃園市で行われ、17日間の会期中、延べ2000万人