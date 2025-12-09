パナソニックは2026年1月下旬に、従来200V機種に搭載していた「エコロータリー コンプレッサー」を100V機種にも搭載した、ルームエアコン「エオリア X」シリーズを発売する。価格はオープン。●パナソニックのエアコンとして初の「最小出力0.2kW」を達成「エオリア X」シリーズは、「エコロータリー コンプレッサー」を200V機種だけでなく100V機種にも拡大し、同社のエアコンとしてはじめて冷房最小出力0.2kWを実現することで