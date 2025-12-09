2025年11月21日から全国公開中のアニメーション映画『果てしなきスカーレット』。細田守監督の最新作である本作のテーマカフェ「果てしなきスカーレット & Memorial Cafe」が、BOX cafe&space SHIBUYA109 渋谷店で12月21日(日)まで開催中だ。『果てしなきスカーレット』をはじめ、細田守監督の歴代作品をイメージしたメニューも取りそろえた同カフェの模様を、推し活経済評論家の横川楓さんに実食レポートしてもらった。【