9日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日清算値比260円高の5万850円で取引を終えた。出来高は2万6651枚だった。この日の日経平均株価の現物終値5万655.1円に対しては194.90円高。 株探ニュース