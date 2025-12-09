9日15時45分、TOPIX先物期近2025年12月限は前日清算値比9.5ポイント高の3394ポイントで取引を終えた。出来高は2万8041枚だった。この日のTOPIXの現物終値3384.92ポイントに対しては9.08ポイント高。 株探ニュース