9日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年12月限は前日清算値比115ポイント高の3万670ポイントで取引を終えた。出来高は2308枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値3万592.56ポイントに対しては77.44ポイント高。 株探ニュース