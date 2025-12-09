9日15時45分、東証REIT指数先物期近2025年12月限は前日清算値比11ポイント安の1950.5ポイントで取引を終えた。出来高は506枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1962.33ポイントに対しては11.83ポイント安。 株探ニュース