スバル興業 [東証Ｓ] が12月9日大引け後(16:00)に決算を発表。26年1月期第3四半期累計(2-10月)の連結最終利益は前年同期比36.8％減の15.1億円に落ち込んだ。 併せて、通期の同利益を従来予想の30.2億円→20.9億円(前期は32.3億円)に30.9％下方修正し、減益率が6.5％減→35.4％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した8-1月期(下期)の連結最終利益も従来予想の11.