9日の外国為替市場のドル円相場は午後4時時点で1ドル＝156円00銭前後と、前日午後5時時点に比べ65銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝181円65銭前後と54銭の大幅なユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース