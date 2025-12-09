菊池市の豊かな自然を背景に魂の再生を描いた自主製作映画「八月の山」が完成し、先月、上映会が開かれました。映画「八月の山」は、ことし8月、内山翔太監督が菊池市の龍門ダムの近くで撮影しました。心に傷を負って故郷に帰って来た女性が、果たして故郷の風土に救われるのか。テーマは『魂の再生』です。55分の映画は、ほとんどモノクロで描かれ、台詞はありません。★観客「台詞がなくても伝わることは多いんだなと感じ