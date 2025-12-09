SBI新生銀行のロゴ＝1月、東京都中央区の本店SBIホールディングス（HD）傘下のSBI新生銀行は、最大で年4.2％相当の預金金利を提供するキャンペーンを10日に始める。4.2％は現行の10倍の金利。日銀の利上げに伴い、預金獲得に向けた競争が激化しており、大胆な優遇策で顧客を集めるのが狙いだ。金利優遇は、SBI証券の証券口座と連携した預金口座の「SBIハイパー預金」で始める。優遇が適用される預金の上限は100万円で、キャン