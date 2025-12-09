パシフィックリーグマーケティング株式会社が9日、パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルとフルタの方程式【古田敦也公式チャンネル】との第2弾コラボレーション動画を公開すると発表した。今年5月に初コラボを実施。反響が大きく、第2弾コラボも実施されることになった。今回も「ファインプレー審議委員会」を実施。MCに元ヤクルト監督の真中満氏、審議委員に古田敦也氏、辻発彦氏、岡田幸文氏、五十嵐亮太氏、今季限