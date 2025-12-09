¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Î´ßÅÄ¹ÔÎÑÁª¼ê¤ÈÀô¸ýÍ§ÂÁÁª¼ê¤¬9Æü¸á¸å10»þ¤«¤éBSÆü¥Æ¥ì¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ö¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤Ë½Ð±é¡£¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º¤ÎÆó¿Í¤Èº£µ¨¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£´ßÅÄÁª¼ê¤Ï¹ÃÈåÂóÌéÁª¼ê¤Î²ÃÆþ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢5·î4Æü¡¢³«Ëë¤«¤é30»î¹çÌÜ¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ë¤È¡¢¥°¥ê¥Õ¥£¥óÅê¼ê¤ò¤¦¤Þ¤¯¥ê¡¼¥É¤·¡¢DeNAÂÇÀþ¤òÍÞ¤¨¤Þ¤¹¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤ÏÂè1¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÃÎ¤é¤·¤á¤Þ¤·¤¿¡£¹ÃÈåÁª¼ê¤Î¹üÀÞ¤â¤¢¤ê¡¢¥­¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·