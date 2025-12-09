今季までDeNAで監督を務めた三浦大輔氏が8日、自身のインスタグラムを更新。自身が所属する「リーゼントスターズ」の監督兼投手を務めることを発表しました。三浦氏は、「次はこのチームの監督をやります！その名も『リーゼントスターズ』 投手もやります！ ヨ・ロ・シ・ク！」とコメントし、チームメートとの写真と背番号18の青ユニホーム姿の写真を投稿しました。34年間“横浜一筋”を貫いた三浦氏。背番号「18」は、日本一を達