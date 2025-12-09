元NMB48でグラビアアイドルの本郷柚巴（22）が9日までに、インスタグラムを更新。グラビアのアザーカットを公開した。本郷は「今日発売のヤングマガジンさん表紙です写真集には入りきらなかったカットが掲載されてるよみんなぜひゲットしてね」とつづり、ベッドの上での黒ランジェリー姿や、透けた素材のブラ紐を口にくわえるカットなどを添えた。フォロワーからは「肉感がたまらん」「こんなにすごかったでしたっけ」「すっん