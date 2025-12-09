家電量販店ジョーシンのリフォーム事業「ジョーシンまごころリフォーム」が、オリコンが実施した顧客満足度調査の戸建てリフォームランキングで5年連続1位を獲得した。ジョーシンは、顧客満足度の向上を優先する「ファンベース戦略」が評価されたと分析している。今回の顧客満足度調査は、過去5年以内に戸建て住宅のリフォームを実施した人を対象に実施。水回り、窓・ドア、内装、外装のすべてに対応する戸建て住宅向けリフォーム