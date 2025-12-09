この先は、気圧が上がったり下がったりと、気圧変化の大きい1週間となりそうです。大きな地震があった青森県をはじめ、全国的に気圧変化に伴う頭痛やめまいなどにご注意下さい。気圧だけでなく気温差も大です。特に、12日(金)〜13日(土)は強烈寒気の影響で、東京都心でも真冬並みの寒さとなるため体調管理に注意が必要です。この先1週間気圧のアップダウン大この先1週間は、2〜3日周期で低気圧が日本付近を通るため、気圧の変動