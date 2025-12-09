スポーツ報知では、Ｊ１王者・鹿島のサポーターが選出する【ＭＶＰ】【陰のＭＶＰ】【ベストゴール】を決定する企画を実施。ＳＮＳを通じた投票で、４８５２人から回答を得た。最終第３回は【ベストゴール部門】。ランキング形式で上位５ゴールをお届けする。＊＊＊▼５位第３２節名古屋戦【徳田誉（アシスト・松村優太）】５・１％度肝を抜いた１８歳の一撃が５位にランクイン。約半年ぶり復帰戦で挙げた右足か