元巨人監督の高橋由伸さんと妻で元日本テレビアナウンサーの小野寺麻衣さんが、元バドミントン日本代表・陣内貴美子さんのインスタグラムに登場した。陣内さんは８日付の投稿で「２４年前の今日、披露宴を行った日うちは、記念日とかに特別なことをやる夫婦ではなく…今日も特に予定を立てるわけでもなく…そんな一日の始まりだった昼前…『近くに来てるからヒマならお昼でも食べましょう』と何気なく誘ってくれた⁣＠