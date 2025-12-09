「エアショー」と聞くと、戦闘機がアクロバット飛行をするお祭りというイメージかもしれない。しかし「ドバイエアショー」は、そのスケールと重要性が全く違う。これは、世界中の航空会社、機体メーカー、そして部品メーカーが一堂に会し、数十億ドル（1500億円〜）規模の商談が次々と成立する、いわば「空の展示会」なのだ。11月17日から開かれていたこのショーは、単なる飛行機の見本市ではなく、今後数十年の世界の空の勢力図を