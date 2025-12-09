パドレスの球団公式ＳＮＳが９日までに更新され、松井裕樹投手（３０）ファミリーのオフの様子を公開した。松井投手は楽天所属だった２０１８年１２月、女優・石橋杏奈（３３）と結婚。長女（５）、長男（３）に続き、今年４月には第３子となる次女の誕生を公表している。パドレスのＳＮＳが「松井ファミリーがホリデーワンダーランドに来たよ！」と本拠地ペトコ・パークで１２月５日から２３日までの期間限定で開催されてい