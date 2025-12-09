本塁打を放ちポーズをとりながら塁を回る、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手＝4月、ワシントン（共同）【ニューヨーク共同】米紙ニューヨーク・タイムズは9日までに、今年の「スタイリッシュな67人」の1人に米大リーグ、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手を選んだ。「スタイル」の概念を服装などに限定せず、記憶に残るしぐさなど自己表現全般も対象として選定した。大谷選手は出演した日本の化粧品CMでの指を顔