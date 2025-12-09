俳優の川口春奈（30）がセクシーな赤いドレス姿を公開し、反響が寄せられている。【映像】寝癖でボサボサ髪の姿＆セクシーなドレス姿（複数カット）Instagramに投稿している“飾らない姿”が、たびたび話題になっている川口。これまでも、「ハンドクリームとかが苦手で。みよ、これがリアルな女優の手！手も足も粉がふいておる！」と説明している写真や、寝癖でボサボサの髪の毛を公開している。セクシーなドレス姿に絶賛の声