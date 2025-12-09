９日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比７３円１６銭（０・１４％）高の５万６５５円１０銭だった。２日連続で上昇した。前日の米株式市場では、金融政策を決める連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）の開催を控えて当面の利益を確定させる動きがあり、主要な株価指数が下落した。この流れを受けた東京市場でも、東証プライム銘柄の６割が値下がりした。一方、日経平均への影響度が大きい半導体関連株が