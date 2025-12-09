大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ2025年の仰天ニュースを特別セレクション！（初公開2025年4月16日記事は取材時の状況）＊＊＊コロナ禍だった数年前までは、ほぼ全員が外出時に必ず着用していたマスク。しかし、その後は着けない人が増え、3月にクロス・マーケティング社が発表した『マスクに関する調査（2025）』によると、普