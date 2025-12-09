2026年2月15日（日）に横浜BUNTAIにて開催を予定している『TOKYO GIRLS MUSIC FES. 2026 by TGC』（以下、TGM2026）が追加情報を発表した。『TOKYO GIRLS MUSIC FES. 2026 by TGC』aoen、CANDY TUNE出演決定“未来をつなぐフェス”を掲げる本イベントの第2弾出演アーティストが発表された。HYBE傘下・YX LABELS所属で、2025年6月にデビュー後、音楽番組や雑誌、ライブイベントへ続々と登場している日本人7人組ボーイズグループaoen