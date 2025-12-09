タレント・板野友美（34）が9日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、失礼すぎるコメントに言及した。板野は7日に行われたAKB48の東京・日本武道館で20周年記念コンサートの最終公演に参加。女優・前田敦子が板野を含めたメンバーらと作詞家・秋元康との集合写真をインスタグラムに投稿し、話題となっていた。すると、一部ユーザーがこの写真について「板野友美の目ヤニがすごい」と失礼すぎるコメントを投稿。板野は「ねー