歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。金柑のおすすめの食べ方を紹介しました。 【写真を見る】【 工藤静香 】金柑のおすすめの食べ方は「ハチミツをかける」「本当おすすめやばいでしょもうスーパーデザートじゃない!?」工藤さんは、「母の友人から山ほどの無農薬の金柑が届き」「もぎたてをやっぱり閉じ込めたくて、めちゃくちゃいっぱい蜂蜜漬けをつくりました！」と投稿。 併せて、金柑のおす