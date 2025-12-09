タレントの薬丸裕英が、4歳の孫と食べた豪華なディナーを披露した。【映像】薬丸裕英、4歳の孫と食べた豪華ディナー（複数カット）1990年に元歌手の石川秀美と結婚し、3男2女、5人の子どもがいる薬丸。ブログでは、ハワイでジュエリーブランドをプロデュースしている石川とのデートショットや、「今年のプール開き孫くん大はしゃぎです！」と、自宅の庭に設置したプールで4歳の孫と遊んだことなども紹介してきた。4歳の孫と