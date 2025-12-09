ライブ配信アプリ「Pococha」で配信しているライバーが所属する事務所と結んだ契約で活動を制限されていたとして、公正取引委員会が事業者に注意を行いました。注意を受けたのは、ライバー事務所を運営する、▼AEGIS GROUP、▼Colors、▼321、▼WASABIの4社です。公正取引委員会によりますと、4社が所属する「ライバー」と結んだ契約の中に「事務所退所後、一定期間ライブ配信をしない」などの項目を入れて活動を制限していた