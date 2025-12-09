11月に開催されたスケートボードの国際大会で初めて優勝した、氷川町立竜北中2年の松本雪聖（いぶき）選手が、熊本県の強化選手に指定されました。松本選手は、先月（11月）福岡県北九州市で行われたワールドツアー、ストリートに出場。決勝では大技を決めるなど、国際大会で初優勝しました。今回、松本選手が指定されたのは、くまもと新時代ワールドアスリート事業の強化指定選手。国