TWICEのモモの実姉として知られるハナ（HANA）が、韓国の芸能事務所と専属契約を締結した。【写真】ほぼ丸見え…モモ、胸元ぱっくり衣装12月9日、芸能事務所GOST AGENCYは「非凡な才能とアーティストとして無限の潜在力を持つハナの力強い飛躍を共にすることになった」と知らせた。今年上半期に大きな話題となったダンスサバイバル番組『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER』で、優勝したチーム「OSAKA Ojo Gang」に所属し、強烈な印象