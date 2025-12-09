IVEのウォニョンが、音楽授賞式「AAA」で5年連続MCを務めると同時に、単独3冠を達成した。【写真】ウォニョン、タイトニットで“意外なボリューム感”ウォニョンは最近、台湾・高雄ナショナルスタジアムで開催された「10th Anniversary Asia Artist Awards 2025」（以下、「AAA 2025」）にて、「AAA Asia Celebrity」と「Symbol of AAA」に続き、「AAA Grand Presence of K-POP」まで受賞し、見事3冠を達成した。ウォニョンは所属