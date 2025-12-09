ローソンは、創業50周年を迎える今年度、顧客･社会･仲間からのレコメンドNo.1を目指し、「3つの約束」▽圧倒的な美味しさ▽人への優しさ▽地球(マチ)への優しさ――にこだわった商品戦略の取組みを継続する。上半期は50周年を記念した「マチのハッピー大作戦」などのマーケティング施策が奏功した。各社客数に苦戦する中、ローソンでは客数1.5%増加と前年を上回った。日販では同社で初めて60万円を突破し、上期として過去最高を更