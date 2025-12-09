過去の岡山市消防音楽隊のコンサート 岡山市消防局は、2026年2月7日に岡山芸術創造劇場ハレノワで開かれる定期演奏会「岡山市消防音楽隊 市民ふれあいコンサート」の鑑賞希望者を募集しています。 コンサートは3部構成で、音楽隊の演奏とカラーガード隊「ピーチフェアリーズ」による演技、毎年人気の「火災予防戦隊まもるんじゃー」によるショー、演奏をBGMにした音