【新華社東京12月9日】日本の高市早苗首相は3日の参院本会議で、台湾についての先月の誤った発言について「台湾に関する日本政府の基本的立場は1972年の日中共同声明の通りで、一切の変更はない」と述べた。高市氏は具体的な説明を避けて立場に変更はないと取り繕い、ごまかしてやり過ごそうとしているが、到底容認できない。高市氏は先に国会答弁で「台湾有事は日本の存立危機事態になり得る」と挑発的な発言を行い、日本が台