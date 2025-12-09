40年以上愛され続けてきたDHCの名品「オリーブ バージンオイル」から、ついに初の“アロマ仕様”が誕生します。2025年12月11日(木)より数量限定で発売される「DHC オリーブ バージンオイル オーガニックアロマ」は、スペイン・アンダルシアの自然を思わせるオレンジとラベンダーの香りがふんわり広がる特別な一本。手摘みオリーブのみから抽出した100％天然のオーガニック美容オ