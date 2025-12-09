グッドスマイルカンパニーは9日、東宝と、オリジナル玩具・フィギュア・グッズの展開を行う新会社「To-Smile株式会社」（To-Smile）を共同出資により設立することを発表した。【写真】『ヒロアカ』など…グッドスマイルカンパニー＆東宝のフィギュア同社は、代表作である2.5頭身のデフォルメフィギュア「ねんどろいど」や高品質なスケールフィギュアを通じ、多種多様なアニメ・ゲーム作品のキャラクターの魅力をカタチにしてい