東京証券取引所9日の東京株式市場の日経平均株価（225種）は続伸した。前日の米国市場で半導体関連銘柄が上昇した流れを引き継ぎ、値がさの半導体関連株が買われた。終値は前日比73円16銭高の5万655円10銭。東証株価指数（TOPIX）は0.61ポイント高の3384.92。出来高は約20億4509万株だった。