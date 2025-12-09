午年の春節（旧正月、2026年は2月17日）はまだ少し先だが、「世界のスーパー」と呼ばれる浙江省義烏市ではすでに年越しムードが高まりを見せている。中国新聞網が伝えた。「福」の字や「対聯」（家の玄関などに貼る縁起の良い対句が書かれた赤い紙）の売れ行きが好調のほか、さまざまなクリエーティブな商品も各店舗の「センター」を飾っている。（提供/人民網日本語版・編集/KM）