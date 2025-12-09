「変な色のセーター着てるなと思ったら、35年以上前にばぁちゃんが編んでくれた俺の名前入りセーターを私服コーデに入れてる嫁さん。入手経路どこ!?」【写真】35年以上前に夫のおばあちゃんが編んでくれたセーターを着こなす妻元外科医で現在は“なんでも屋”として活動する「ギガデ医ン」（@Kazupoyo15）さんがXに投稿した一枚が、温かい反響を呼んでいる。写真に写る妻は、鮮やかな色の手編みセーターをさらりと着こなし、まるで