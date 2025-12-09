中国の韓正国家副主席は12月8日、中国を訪問中のドイツのワーデフール外相と北京市内で会談しました。 韓副主席は「中国はドイツと両国首脳間の重要な共通認識を着実に実行に移し、意思疎通と対話を強め、中独の全方位的な戦略パートナーシップを新たな段階に引き上げたい」と表明した上で、台湾問題は中国の核心的利益の中の核心だと強調し、ドイツが一つの中国の原則を厳守するよう望むと述べました。また、「ドイツは欧州連合（